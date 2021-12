CDG Invest Growth cède sa participation dans Techniques Science-Santé (T2S)

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’investissement dans T2S avait été réalisé en juin 2016 par le biais du fonds Capmezzanine II.

Fondée en 1992 par M. Abderraouf Sordo et ses quatre associés, T2S est devenue, en moins de trois décennies, le leader incontesté de la distribution et de la maintenance de matériel médical au Maroc puis en Afrique Francophone, avec des revenus de l’ordre de 700 millions de dirhams en 2020. T2S a toujours eu pour mission de soutenir les acteurs de la santé dans la réalisation de leurs projets, de l’installation des équipements médicaux de haute technologie à la formation pour les applications cliniques avancées, en passant par la maintenance desdits équipements.

Le succès de T2S est le fruit de relations inscrites dans la durée avec les fabricants de matériel médical de premier plan, ainsi que de la confiance et de la légitimité dont elle jouit auprès de ses clients. Avec un très large portefeuille de fournisseurs dont General Electric depuis 1992, T2S offre des solutions complètes dans la radiologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, la réanimation, le bloc opératoire et la stérilisation, et peut ainsi répondre à plus de 70% des besoins en équipement d’une clinique. Enfin, T2S a toujours mis un accent particulier sur le service après-vente et la maintenance, ce qui lui a permis d’avoir la plus grosse base installée au Maroc.

La Société possède également une filiale, dénommée Cyclopharma, qui est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la production et la distribution de produits de contraste pour l’imagerie et la médecine nucléaire.

Pour accélérer son développement en Afrique, T2S a créé, en 2021, une autre filiale du nom de T2S Africa basée à Abidjan. L’objectif est de capitaliser sur les réalisations de la Société en Afrique sub-saharienne (Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée et Burkina Faso) et saisir les nombreuses opportunités que présente la région pour reproduire le succès du T2S en Afrique de l’Ouest.

Abderraouf Sordo, Fondateur et Président Directeur Général de T2S, a précisé : « Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette nouvelle étape dans l’histoire de T2S, qui est une consécration pour le travail de ses femmes et de ses hommes dont l’engagement et l’effort constant sur 30 ans nous a permis de gagner la confiance de nos clients. Cette opération qui vient d’être finalisée est également pour nous le moment de célébrer les réalisations exceptionnelles et la transformation de notre Société depuis que nous avons ouvert notre capital à un fonds de private equity en 2016. Nous avons eu la chance de choisir le meilleur partenaire et nous n’en serions pas là aujourd’hui sans son support et sa valeur ajoutée pendant les cinq dernières années ».

Brahim Guessous, Partner chez CDG Invest Growth, a ajouté : « Nous avons été honorés de participer à cette aventure passionnante avec T2S qui a été une belle réussite dans le secteur de la santé. Nous sommes ravis d’avoir réalisé un très bel exit pour nos investisseurs, mais également d’avoir réussi notre mission de transformer une PME marocaine en champion régional, leader de son secteur d’activité et qui s’inscrit aujourd’hui dans un projet panafricain. Notre investissement dans T2S est venu après la promulgation de la loi 131-13 en 2015, qui a permis une injection significative de capitaux et la réalisation de nombreux projets structurants dans le secteur de la santé. T2S a joué un rôle crucial dans cette phase en accompagnant les principaux acteurs du secteur à moderniser et tirer vers le haut l’infrastructure sanitaire nationale. Enfin, notre investissement dans T2S nous a permis de cultiver une expertise unique dans la santé, un de nos secteurs de prédilection, qui continuera à susciter un intérêt particulier auprès des investisseurs dans les prochaines années ».