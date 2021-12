La 5G, un puissant vecteur de développement et d’innovation

A près avoir traversé une crise sanitaire sans précédent, le monde se tourne désormais vers l’avenir. Pour mieux parvenir à reconstruire leurs économies, mais aussi pour renforcer et améliorer leur résilience, les pays du monde entier font des nouvelles technologies un incontournable cheval de bataille. Parmi les chantiers les plus urgents, au Maroc comme partout ailleurs, le recours à une nouvelle génération de connectivité qui puisse être à la fois fiable et efficace, et qui puisse être accessible au plus grand nombre. A ce titre, la 5G s’avère être particulièrement prometteuse.

Il est donc essentiel de commencer, dès à présent, à mieux préparer les entreprises à recevoir et à utiliser cette nouvelle génération de connectivité.

Plus que jamais, le rythme de la transformation numérique au Maroc s’accélère. Le télétravail a obligé massivement la main-d’œuvre à assurer ses prestations à distance, tandis que le commerce en ligne a pris une importance cruciale. Malgré ce dynamisme jamais atteint auparavant, la transformation numérique n’en est pourtant encore qu’à ses débuts dans notre pays, puisque nous avons à peine effleuré la surface de ce qui était possible d’accomplir dans le cadre de la transformation numérique. C’est la 5G qui nous propulsera au-delà du possible, mais il reste cependant encore beaucoup de travail à accomplir.

Les deux maîtres mots: être efficient et rapide

Le Maroc est l’un des marchés les plus dynamiques du secteur des télécoms au niveau de l’Afrique et du Moyen-Orient. Les opérateurs et les utilisateurs sont en permanence à l’affût des dernières innovations technologiques, qui sont un facteur indéniable de compétitivité.

L’introduction de la 5G dans le Royaume est une question de temps. Le marché est porteur et les opérateurs sont intéressés par cette technologie, d’autant qu’elle a été adoptée par plusieurs pays avec des résultats très surprenants. Son employabilité peut être étendue et utilisée dans différents domaines, aussi bien domestique que professionnel.

Tout au long de la pandémie, la technologie fut une véritable planche de salut pour l’humanité entière. Les problèmes liés à un accès inégal à la connectivité ont été brutalement mis en relief. Une technologie telle que la 5G permettra de mieux redresser les économies et d’édifier un monde qui sera à la fois hybride et résilient. Dans le contexte post-pandémique actuel, il est indispensable d’assurer et de garantir à tous un accès plus équitable aux technologies de transformation. Cela implique d’uniformiser les règles du jeu lorsqu’il s’agit d’expliquer aux entreprises ce que la 5G signifie réellement pour elles, mais aussi de quelle manière elles pourront s’y préparer de façon optimale.

Il faut savoir que la 5G est bien plus qu’un simple réseau cellulaire. C’est une clé indispensable qui permet de donner accès à de nouvelles expériences qui n’étaient autrefois que le fruit de notre imagination. Elle permettra par exemple d’édifier des villes à la fois intelligentes, hyperconnectées et ultra-réactives, mais aussi de généraliser l’usage des véhicules autonomes. Elle fera passer le travail à distance à un niveau supérieur, faisant de la réalité mixte un puissant outil de travail. Elle ouvrira un immense champ de possibles au sein de secteurs aussi variés que les formations tridimensionnelles d’employés d’entreprises ou encore la télé-médecine, avec des chirurgies de précision qui commenceront à être pratiquées à distance…

Il ne faut bien évidemment guère oublier que ce sont les technologies informatiques de périphérie qui posent les bases de toute évolution vers un monde intégralement connecté via la 5G. Ces technologies permettent de réduire la latence et de renforcer la sécurité de connexion, assurant un traitement rapide des données, tout en garantissant la prise de décisions analytiques sur les appareils en temps réel. Par exemple, cela permettra à un véhicule autonome de freiner en temps réel lorsqu’il percevra un obstacle ou, de la même manière, aux systèmes intelligents de contrôle du trafic de répondre à tous les besoins immédiats en une fraction de seconde.

L’informatique de périphérie est aujourd’hui en plein essor. Gartner prévoie que 75 % des données d’entreprise commenceront à être traitées en dehors des centres de données centralisés traditionnels à l’horizon 2025. Grâce à des appareils plus intelligents et plus connectés au sein de paysages urbains de plus en plus intelligents, les vitesses des réseaux 5G vont commencer à façonner notre façon de vivre et d’interagir avec notre environnement.

Informatique de périphérie, cloud hybride et télécommunications

L’informatique de périphérie est une étape cruciale vers la généralisation du cloud hybride. Aujourd’hui, l’industrie des télécommunications se retrouve face à un point d’inflexion critique provoqué par le flux incroyable d’opérations informatiques et par les nouvelles structures des entreprises. Ce déluge de données va continuer à croître de manière exponentielle et c’est la 5G qui permettra de mieux exploiter les données d’entreprise pour leur garantir une innovation et une efficacité ultimes.

L’avenir des télécommunications dépend de l’adoption de plates-formes de cloud hybride, mais aussi de la mise en place de stratégies technologiques qui soient efficaces et qui puissent moderniser leurs environnements informatiques, leur permettant ainsi de mieux créer, mais aussi de mieux déployer et de monétiser de nouveaux services commerciaux à même de générer davantage de revenus.

Les télécommunications veulent aujourd’hui se transformer en un réseau ouvert, désagrégé, défini par logiciel, ancré autour d’une infrastructure matérielle de classe mondiale qui assure une flexibilité optimale et qui permet d’atténuer les risques éventuels. Cela accélérera le déploiement des réseaux 5G, offrant ainsi une monétisation plus rapide des services et instaurant un tissu de connectivité intelligent qui permet de relier les objets, les flux de données et les personnes au sein d’environnements périphériques très multiples.

Il ne fait aucun doute que pour mieux parvenir à une généralisation de la 5G, cela nécessite de faire preuve d’un esprit de collaboration indéniable, mais aussi d’une expertise de haut niveau partagée par une multitude de partenaires technologiques. En janvier dernier, SK Telecom, VMware et Dell Technologies avaient annoncé conjointement avoir commencé à développer une approche monobloc visant à fournir aux entreprises une plateforme privée intégrée de 5G et d’informatique périphérique. La Telecom Cloud Platform fournit une base à partir de laquelle les entreprises pourront commencer à déployer des services de périphérie depuis tous types de clouds avec agilité et une expérience cohérentes. Une telle collaboration permettra de fournir aux entreprises des solutions d’edge computing parfaitement compatibles avec la technologie 5G, en plus de nouvelles options qui leur permettront d’agir rapidement sur les données, peu importe où elles se trouvent.

Au Maroc comme ailleurs, l’expansion des écosystèmes 5G nécessite un investissement et une collaboration continus. Les gouvernements, mais aussi les grandes entreprises technologiques et les tiers devront travailler ensemble sur une incroyable panoplie de secteurs. L’opportunité est immense! Et pour cause, pas moins de 13,2 trillions de dollars de production économique mondiale liée à la 5G,seront en jeu à l’horizon 2035!

Mais avant d’un parvenir, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Une connaissance approfondie du secteur, une expertise technologique et une réflexion visionnaire sont plus que jamais nécessaires pour mieux préparer le terrain et, en fin de compte, mieux reconstruire.