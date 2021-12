Maroc-V4 : en diplomatie, point de sentiments

Cette image a sans doute horripilé certains d’entre nous. Le ministre des Affaires étrangères marocain posant fièrement avec ses homologues venus de Hongrie et de Pologne, deux pays où l’extrême-droite a pris le pouvoir et dans lesquels les migrants ne sont pas les bienvenus, et c’est peu de le dire. Mais ce serait vite oublier que la diplomatie est éminemment politique. Et qu’en politique seul l’intérêt prime. Cela fait maintenant près de trois mois que les nouveaux accords de pêche et d’agriculture liant le Maroc à l’Union européenne ont été contestés par la justice européenne suite à une (énième) requête du Polisario. Et face à une nouvelle attaque contre l’intégrité territoriale du Maroc, que valent certaines considérations politiques ? Se rapprocher du groupe de Visegrad (ou “V4”, constitué de la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie) est un mal nécessaire. Le V4 dispose d’une certaine capacité de nuisance au sein de l’Union européenne et il a fait front contre certaines décisions prises par Bruxelles qu’il juge contraires à ses intérêts. Les pays du groupe peuvent également se…

