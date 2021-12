Samsung Electronics a vendu un million d'unités de "The Frame" en 2021

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les ventes totales depuis le lancement de « The Frame » en 2017 devraient dépasser les deux millions d’unités d’ici la fin de l’année, grâce à une forte demande sur les marchés nord-américains et européens.

« The Frame n’est pas seulement un appareil pour regarder la télévision, mais un produit Lifestyle qui met en valeur un espace grâce à son design et enrichit la vie des consommateurs avec une vaste collection d’art », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et chef de l’équipe des ventes et du marketing de la division Visual Display de Samsung Electronics. « Nous continuons à chercher des moyens de renforcer les offres de The Frame pour trouver des offres innovantes pour satisfaire les besoins et les désirs en constante évolution des consommateurs. Nous sommes également toujours en train d’explorer des partenariats avec de nouveaux musées, galeries et artistes afin de proposer une gamme de collection beaucoup plus large dans l’Art Store. »

Un design innovant qui allie forme et fonction

« The Frame » est le modèle le plus populaire parmi la gamme de téléviseurs Lifestyle de Samsung. Depuis sa sortie en 2017, son design, ses fonctionnalités et sa taille n’ont cessé d’évoluer, reflétant les goûts et les besoins de style de vie en constante évolution des consommateurs.

Les consommateurs passant de plus en plus de temps à la maison, la popularité des contenus de divertissement à domicile en augmentation, tout comme la demande des consommateurs pour que leurs écrans aillent au-delà d’un appareil ménager pour améliorer leur décoration intérieure. « The Frame » a parfaitement fait converger ces tendances pour offrir aux consommateurs un mélange de forme et de fonction, ce qui a entraîné une hausse des ventes de la gamme.

Innover en matière de qualité d’image et suivre les tendances des consommateurs poussent Samsung à améliorer continuellement chaque nouvelle itération de « The Frame ». En 2020, Samsung a ajouté la technologie d’image QLED pour offrir des images plus éclatantes. Le téléviseur intègre également un capteur de luminosité pour ajuster le niveau de luminosité en fonction de l’environnement, afin que les téléspectateurs puissent profiter pleinement d’images et de vidéos optimisées. En juillet 2021, Samsung a lancé une version 85″, de sorte qu’il est désormais disponible en quatre tailles différentes (32″, 55″, 65″, 75″) pour satisfaire une variété de styles de vie et d’espaces domestiques.

« The Frame » en 2021 offre un cadre mince de 24,9 mm, soit près de la moitié de la largeur du modèle de l’année dernière, ce qui ajoute de l’élégance à l’espace avec des cadres disponibles en plusieurs couleurs. Les utilisateurs peuvent choisir un cadre personnalisable : un cadre blanc, teck ou marron, et un cadre de couleur chêne ou rouge brique. « The Frame » peut être installé sur un support de télévision, fixé au mur pour un look de galerie, ou sur le studio stand récemment lancé.

Contenu sélectionné grâce à des partenariats stratégiques dans la boutique d’art

En plus de son design unique et moderne, le point central de « The Frame » est L’art Store, sa plateforme d’abonnement exclusive. Lorsque les utilisateurs ne regardent pas de contenu sur « The Frame », ils peuvent utiliser le mode ambiant pour choisir des œuvres d’art à exposer dans la vaste bibliothèque de peintures et de photographies de l’Art Store. De cette façon, l’écran ne doit pas être une toile blanche qui interfère avec la décoration intérieure, mais un élément qui la met en valeur.

La boutique d’art propose plus de 1 500 œuvres d’art provenant de musées et de galeries de renommée mondiale, tels que le musée de l’Ermitage en Russie, le Louvre en France et le musée du Prado en Espagne. Grâce à des partenariats, Samsung a élargi la collection de l’Art Store pour englober des œuvres d’art uniques provenant de créateurs prometteurs du monde entier, tels que Magnum Photos, un groupe mondial de photojournalistes, et plus récemment, la grande maison de photographie d’art YellowKorner, pour offrir des œuvres d’art vibrantes qui tirent parti de la qualité d’image QLED de The Frame. Grâce à la curation basée sur l’IA, la version 2021 de « The Frame » analyse les habitudes et les goûts des consommateurs et recommande de nouvelles œuvres d’art.

La version 2021 de « The Frame » offre une capacité de stockage nettement supérieure avec 6 Go, contre 500 Mo pour les versions précédentes. Il peut désormais stocker jusqu’à 1 200 photos en résolution 4K afin que les utilisateurs puissent sélectionner davantage d’œuvres d’art pour constituer leur propre galerie personnalisée.