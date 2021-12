ENCG Casablanca a organisé une journée d'étude internationale sur la violence faite aux femmes

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cet évènement a été rehaussée par la participation de personnalités féminines éminentes connues aux niveaux national et international pour leur militantisme en faveur des droits de la femme. Parmi les participants figuraient Mme Nouzha Skalli, ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, Mme Saida Al Idrissi, coordinatrice nationale d’Anaruz ,le Réseau national des centres d’écoute des femmes victimes de violences. Mme Rachida Tahri, experte consultante en approche genre des politiques publiques, et Mme Amal El Amine, responsable et coordinatrice des programmes et projets de l’Association Droits et Justice, en particulier sur les questions féminines.

Au cours de cette journée d’étude, de nombreux sujets ont été abordés dans un débat riche, fructueux et interactif, au cours duquel les étudiants de l’institution, ont mis en valeur l’expérience réussie de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca dans ce domaine, en évoquant l’importance de cet atelier national pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes afin d’ouvrir d’autres voies pour consolider ces acquis.

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca réaffirme son engagement permanent pour toutes les causes et les initiatives nationales visant à promouvoir les principes d’équité et d’égalité des chances entre hommes et femmes, et exhorte tout ses étudiants et son corps éducatif et administratif à défendre ces nobles valeurs humaines. Il est à noter que l’esprit de travail participatif, collectif est constructif a toujours été le secret de la success-story de l’École nationale de commerce et de gestion, un esprit commun entre toutes ses composantes, hommes et femmes confondus, qui jouissent de tous les droits et s’engagent à accomplir leur devoir dans une ambiance de respect, d’appréciation et de service envers notre chère patrie.