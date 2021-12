Blue Five ouvre son premier Showroom à Casablanca

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’inauguration du magasin « Blue Five», situé à Ain Sebaa, est l’aboutissement d’une longue carrière industrielle distinguée pleine de succès et d’excellence, avec plus de 30 ans d’expérience. La création de valeur pour ses clients a conduit le groupe à devenir un pionnier dans l’industrie de l’habillement axée sur l’exportation vers les pays euro-méditerranéens.

La créativité, l’innovation et la qualité ont été les facteurs majeurs dans la success-story de la marque qui devient très vite une référence sur le marché.

Grâce à un processus complet d’intégration verticale, Blue Five propose à ses clients des produits innovants et respectueux de l’environnement, du tissu à l’expédition en utilisant les dernières technologies et des finitions de la plus haute qualité.

Blue Five, dont les unités de production emploient plus de 1000 salariés qualifiés dans divers métiers du textile, s’engage à fournir l’excellence à tous les niveaux de production, à atteindre les normes les plus élevées et à répondre aux besoins des clients grâce à des prix compétitifs, une qualité et une livraison fiables.

Dans le cadre de la stratégie nationale lancée par le ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec l’Association Marocaine de l’Industrie du Textile et de l’Habillement, qui encourage la promotion des produits fabriqués au Maroc ainsi que la consommation locale, Blue Five a veillé à être la première marque de jeans 100% marocaine destinée aux familles marocaines.

L’ouverture du premier magasin Blue Five à Casablanca est la première étape d’une vision ambitieuse d’expansion à l’échelle nationale, en complément du site e-commerce www.bluefive.ma qui permet à tous les citoyens marocains de bénéficier des produits Blue Five où qu’ils soient.