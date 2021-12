Aux Marocains fortunés qui découvrent l’arbitraire

C’est officiel, nous sommes désormais une île. La décision de fermer le pays à tout vol pendant deux semaines est enfin tombée, hamdoullah, pour nous protéger d’un nouveau variant encore plus redoutable que le précédent qui était plus terrifiant que le premier. Ainsi, le Maroc sera coupé du monde pendant deux semaines qui avaient duré plusieurs mois la dernière fois. Zakaria Boualem n’a pas à préciser que cette décision a été brutale, ni qu’elle a plongé des familles dans l’angoisse et le chaos, tout le monde le sait déjà. Il n’a pas non plus à se plaindre de cette manière de procéder, puisqu’il a déjà à peu près écrit à ce sujet tout ce qu’il était possible de produire comme critiques acerbes et autres jérémiades diverses. Il n’insistera pas non plus sur le fait qu’à chaque nouveau coup de tonnerre, les prix des derniers transports disponibles s’envolent, ajoutant l’arnaque capitaliste à la violence administrative. Souvenez-vous, déjà, lors du dimanche des gnous, les péages avaient été maintenus mordicus….

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail