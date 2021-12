[VIDÉO] Ouadih Dada passe “Au Tablier !” avec TelQuel

Premier épisode d’“Au Tablier !”, la nouvelle web-émission de TelQuel. Cheffe Rim Chami reçoit le journaliste et présentateur télé Ouadih Dada pour parler de sa carrière et de sa vie tout en concoctant une salade de patates douces, courges butternut et poulet à la sauce tahini-zaatar.

Par La Rédaction