Hassan Baraka, athlète de l’extrême : “Je ne suis pas un super-héros”

Smyet bak ?

Abdeslam.

Smytet mok ?

Nouzha.

Nimirou d’la carte ?

Je préfère ne pas le donner.

Nager dans un froid extrême, c’est du masochisme ?

C’est une quête de soi et une recherche de dépassement. À chaque défi j’ai cherché à me dépasser un peu plus. Par exemple, j’ai traversé le détroit de Gibraltar en près de 4 heures, puis j’ai fait le double dans le golfe d’Aqaba. Quand j’ai vu que c’était assez simple dans une eau tempérée, je suis passée à l’eau glacée, c’est comme ça que je me retrouve.

Vous étiez quand même destiné à faire carrière dans le rugby. Imaginiez-vous, enfant, que vous feriez des sports extrêmes ?

Depuis que j’ai quatre ans, je fais du sport. J’ai fait du judo, du football, puis du rugby pendant pas mal d’années. J’avais une seule conviction : réussir dans le sport, peu importe lequel. Je ne suis pas le plus rapide des nageurs ni le plus fort, mais…