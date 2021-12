Rabat Business School (UIR) accueille 19 entreprises dans son “Corporate Advisory Board” 

Plaçant l’entreprise au cœur de sa pédagogie, soucieuse de la pertinence du savoir et des compétences transmises à ses futurs lauréats, Rabat Business School (Université Internationale de Rabat) organise son « Corporate Advisory Board », un rassemblement annuel de représentants d’entreprises et du corps professoral, dans le cadre d’ateliers orientés « métiers », en vue de mener des réflexions sur les contenus et l’actualisation des programmes dispensés par Rabat Business School afin de répondre au mieux aux besoins concrets du marché de l’emploi.