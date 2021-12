Après les drones israéliens, une vingtaine de drones turcs pour le Maroc

Le dispositif de défense aérienne de l’armée marocaine se renforce. Les Forces armées royales (FAR) ont passé commande pour l’acquisition d’un lot de six nouveaux drones Bayraktar TB2 auprès du groupe turc Baykar, dirigé par Selçuk Bayraktar, le gendre de Recep Tayyip Erdogan, selon le site Africa Intelligence. Cette dernière commande marocaine porte à 19 le nombre de drones acquis par le Maroc auprès de la Turquie cette année.

Un drone de croisière

En septembre dernier, le forum FAR-Maroc rapportait une livraison de 13 drones du même type dans le cadre d’un contrat bipartite signé entre les deux pays cinq mois plus tôt. Avant même la réception de cette première commande, des officiers marocains s’étaient rendus en Turquie pour s’entraîner au pilotage de ces appareils sans pilote. “Avec cette seconde commande, Rabat conforte ainsi sa position de premier client africain du TB-2”, précise Africa Intelligence.

Conçu et développé par Baykar, le Bayraktar TB-2 est un drone de croisière. Principalement affecté à des missions de surveillance et de renseignement, l’appareil sans pilote est capable de voler pendant 27 heures à 8 km d’altitude et de transporter des charges armées. Avec sa vitesse de plus de 220 km/h, il peut atteindre une cible avec précision. Aux côtés de pays comme la Libye, la Pologne, l’Ukraine ou encore l’Azerbaïdjan, le Maroc est aussi présent sur la liste des acquéreurs.

Dans le cadre de la modernisation de l’arsenal des FAR, le Maroc renforce sa défense aérienne pour protéger ses installations stratégiques. Conscient de l’effet dissuasif et stratégique du drone, le Maroc diversifie la liste de ses fournisseurs sur laquelle se bousculent les États-Unis et Israël, les deux premiers exportateurs de drones au monde.

Si la Turquie est rentrée dans le carnet de commandes des FAR, cette deuxième commande marocaine conforte l’efficacité de leur dispositif. Avec l’aide d’Israël, le Maroc se verrait bien passer du statut d’acheteur à exportateur de drones.