Yasmine Immobilier inaugure l’espace des entrepreneurs « YNSPIRE » à la Tour Végétale Jasmin – Casa Anfa

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour le groupe Yasmine, c’est une manière de contribuer, modestement à la construction d’un monde plus innovant et plus inclusif. Ainsi, YNSPIRE Work Space & Coffee Shop, inauguré le 1er novembre 2021, est un lieu inspiré et inspirant qui va passionner les esprits curieux, booster les créatifs, faire germer les idées des entrepreneurs et des associations.

On y va pour son atmosphère cocooning…

Dès la porte franchie, l’atmosphère conviviale, la décoration lumineuse et l’aménagement ludique et ergonomique, réalisé en partenariat avec IKEA, créent une ambiance, à la fois apaisante et professionnelle, stimulante et dynamique, qui fait que l’on s’y sent tout simplement bien, enveloppé d’une bulle de zénitude. L’Espace des Entrepreneurs Ynspire est le lieu pour travailler déconnecté de l’environnement, loin du tumulte d’un café branché ou d’un plateau bureau trop bruyant. On peut aussi y prendre un café ou un déjeuner, assister à une projection, un atelier ou un événement culturel. Ynspire c’est plus de 400 m² d’espaces d’inspiration complément ouvert à la lumière situé au dernier étage de la Tour Végétale Jasmin au cœur de Casa Anfa.

IKEA a gracieusement mis à disposition du projet l’ensemble du mobilier fonctionnel et décoratif, et a apporté son expertise en matière d’aménagement et de design d’intérieur. Les couleurs stimulantes et les matériaux utilisés ont été soigneusement sélectionnés pour favoriser la concentration et la détente, et procurer un sentiment de confort et de sérénité.

On y va pour être inspiré et nourri par une communauté bienveillante…

Travailler seul dans son coin, c’est bien, mais être bien entouré, c’est encore mieux, surtout lorsque l’on est environné de personnes créatives, ambitieuses et bienveillantes. Ynspire réunit des esprits jeunes, à partir de 25 ans, nouveaux entrepreneurs ou professionnels aguerris, ayant à cœur de challenger leurs idées mais aussi de partager conseils et expériences. Résultat : ici on s’ouvre à l’inspiration, on teste ses projets, qu’ils soient personnels, professionnels ou associatifs dans une ambiance sereine. On peut aussi rencontrer ses futurs collaborateurs ou partenaires ou tout simplement discuter en toute convivialité.

On y va pour développer ses aptitudes et se dépasser…

Ynspire Work Space, c’est aussi un endroit où développer ses aptitudes, où oser sortir de sa zone de confort pour réaliser ses rêves professionnels et cela, à son rythme et en toute sécurité, accompagné d’un mentor, grâce aux partenariats qu’a tissé Ynspire avec Mentor’Elles, TIZI, Attarik Foundation ou encore Moroccan Leadership Institute (M.L.I).

On soutient un projet solidaire…

Ynspire Work Space est aussi un espace porté par une mission : celle d’agir pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et l’insertion sociale des personnes en situation d’handicap. En effet, LEECHY, le partenaire restauration d’Ynspire a entamé les démarches pour recruter un bénéficiaire de l’association Anaïs pour l’intégration des personnes en situation d’handicap mental, dans l’espace Coffee Shop.

Comment intègre-t-on YNSPIRE ?

YNSPIRE Work Space & Coffee Shop, est accessible sur adhésion, sur la base de critères clairs établis, relatifs au porteur de projet et la nature de son activité. L’espace est ouvert aux entrepreneurs de plus de 25 ans, créatifs et ambitieux, porteurs d’un projet personnel, professionnel ou associatif. YNSPIRE Work Space est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Afin de devenir membre de la communauté Ynspire et bénéficier de l’espace et de ses services, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion sur le lien ci-après :

Formulaire d’adhésion à Ynspire – Google Forms.