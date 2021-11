Realme annonce le lancement de son tout dernier smartphone realme GT Master Edition au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Héritant des performances phares de la série realme GT, le GT Master Edition est équipé d’un processeur Snapdragon 778G 5G qui offre jusqu’à 8 Go de RAM. Ce disposition ultra performant est doté d’un très innovant système de refroidissement avec chambre à vapeur, ce qui rend ce smartphone idéal pour les aficionados du gaming qui peuvent ainsi s’adonner à leur passion favorite pendant des heures non-stop.

Mais ce n’est pas tout ! le GT Master Edition arbore également un splendide écran Samsung Super AMOLED de 6,43 pouces qui propose une résolution de 2400 x 1090 pixels pour un taux de rafraîchissement élevé qui caracole à 120 Hz, en plus d’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, d’un rapport de contraste de 5 000 000:1, d’une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, d’un rapport écran/corps de 91,7% et d’une luminosité maximale de 1 000 nits. Le smartphone peut également se vanter de son excellente batterie haute autonomie de 4300 mAh qui, combiné à un puissant chargeur « SuperDART » de 65 W, est capable de recharger entièrement le téléphone en moins d’une demi-heure.

Côté photographie, ce très innovant smartphone est pourvu d’une configuration triple caméra de 64 mégapixels avec un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sa face avant abrite une caméra selfie Sony de 32 mégapixels. Non seulement les images obtenues seront toujours claires et nettes de jour comme de nuit, mais les utilisateurs pourront également profiter du tout premier mode de photographie de rue, qui leur permettra de bénéficier d’une large panoplie de fonctions de mise au point fixe et de filtres de photographie urbaine, que l’on ne voit que sur les appareils photo reflex numériques professionnels de photographie de rue.