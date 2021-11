Odyssée ouvre son nouveau showroom à Marrakech

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Étendu sur une superficie de 800 m², ce nouvel espace regroupe toutes les créations récentes de la marque. Dans un bel écrin alliant fonctionnalité et design, les particuliers et les professionnels retrouvent les collections de Odyssée présentées par thématiques: sanitaire, meubles sanitaire, cuisine, dressings et accessoires pour les salles de bain…tout est disposé avec soin pour répondre aux besoins de chaque visiteur de ce nouvel espace d’exposition. L’esprit de Odyssée a enfin trouvé une place de choix dans la ville de Marrakech.

Cette nouvelle ouverture vient d’ailleurs répondre à un besoin et à une demande grandissante de la part des clients et des partenaires de la marque dans la région de Marrakech. Elle a ainsi permis la création de 25 emplois directs et 40 emplois indirects. Ce qui fait de Odyssée un acteur économique étroitement associé à la dynamique du développement économique et de l’emploi au niveau national.

Portant à 5 le nombre des showrooms au Maroc dont deux à Casablanca, un à Tanger et un autre à Tétouan, cette inauguration traduit la volonté d’expansion de Odyssée. En effet, de nouvelles ouvertures sont planifiées pour l’année 2022.

Considérée depuis plus de 20 ans comme une référence sur le marché marocain, Odyssée propose des produits uniques alliant design et fonctionnalité couvrant le secteur du sanitaire, les cuisines et les dressings. Malgré la crise liée à la pandémie de la Covid 19, Odyssée a réussi à augmenter sa production annuelle.

Depuis toujours, Odyssée n’a cessé de se développer pour devenir une entreprise responsable, performante et innovante. Pour cela, elle mise sur la formation de ses collaborateurs et la fidélisation de ses clients et de ses partenaires grâce à un cadre approprié et une qualité irréprochable. Et c’est ce que retrouveront les visiteurs du showroom de Marrakech.

Premier producteur marocain du sanitaire, Odyssée s’adapte au marché en créant de la nouveauté. Elle dispose pour cela de 2 usines d’une superficie de 6.5 hectares et dotées d’équipements à la pointe de la technologie. La première est spécialisée dans la conception et la production des articles sanitaires de tous types allant des simples vasques pour salles de bain aux toilettes haut de gamme. La deuxième est spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles en Kit pour les salles de bain.

Odyssée exporte principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En plus de capitaliser sur les clients nationaux en les fidélisant et en ouvrant de nouveaux showrooms dans les quatre coins du Royaume, Odyssée compte développer son activité dans les années à venir en créant des produits adaptés et destinés aux marchés export.