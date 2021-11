GROHE célèbre la Journée de la Cuisine au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette rencontre a été marquée par la présence de Antoine Kaissar, Leader Afrique du Nord et de l’Ouest, Groupe Lixil et de Sabrina Kruse, responsable de la catégorie cuisine chez LIXIL EMENA, qui a rejoint virtuellement l’événement pour une session de questions-réponses en direct avec les invités. Antoine Kaissar a souligné que « Tout comme un bon repas combine une belle présentation, des ingrédients frais et une valeur nutritionnelle, les équipements de cuisine GROHE équilibrent parfaitement qualité, technologie et design. En utilisant uniquement les meilleurs matériaux et les dernières technologies de pointe, GROHE offre des années de performances fiables jour après jour ».

La pandémie, et plus particulièrement le confinement qui s’en est suivi, a modifié de façon structurelle la relation que les marocains entretiennent avec leur logement. Obligés de rester chez eux, nombreux sont ceux qui ont retrouvé en leur logement un endroit agréable à vivre, un lieu familial qui représente une source d’intimité et de joie. Ainsi, tout ce qui touche à la maison commence graduellement à avoir une place cruciale.

GROHE se positionne de ce fait comme apporteur de solutions, puisque sa large gamme propose des produits adaptés aux besoins actuels des consommateurs ; des équipements durables qui les accompagnent dans leur quotidien.

GROHE Blue Filter

Au cœur de chaque robinet GROHE Blue Filter se trouve le système de filtration intelligent UltraSafe Filter qui garantit une eau propre et pure directement depuis la maison 24H/24 et 7j/7. Éliminant les particules de plastique mais aussi les bactéries et le plomb, le GROHE UltraSafe Filter allie pureté et hygiène totales.

GROHE Smart control

Grâce à la gamme de cuisine GROHE SmartControl, les architectes et les designers peuvent désormais faire ressortir leurs concepts de cuisine. En effet, la technologie de pointe combinée à la grande variété de design fait du robinet SmartControl la pièce maîtresse de toute cuisine en s’y intégrant harmonieusement. Néanmoins, le design n’est pas le seul point fort de GROHE SmartControl qui se veut aussi fonctionnel grâce un fonctionnement intuitif par pression et rotation.

Éviers PVD GROHE

Assortie à la gamme SmartControl, GROHE propose une sélection d’éviers PVD encastrés. Au-delà des designs attrayants, les éviers sont dotés de surfaces particulièrement durables résistant à l’usure due à l’utilisation quotidienne. De surcroît, tous les éviers PVD offrent l’espace nécessaire grâce à leurs cuves spacieuses et sont également équipés de la technologie GROHE Whisper afin de réduire les bruits au minimum.