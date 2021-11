Dolidol champion africain avec 7 unités de production dans tout le continent

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fondée en 1972, Dolidol marque de référence qui bénéficie d’une grande notoriété pour ses produits de haute qualité et son excellent service client, accélère son plan de diversification géographique dans le continent Africain ; Avec 7 unités de production à aujourd’hui dans 5 pays dont le Maroc et la Côte d’Ivoire où il est présent depuis 2016 et d’où il dessert les pays frontaliers dans la région de l’Afrique de l’Ouest comme le Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée et Libéria.. L’acquisition du Nigérian Mouka vient compléter sa croissance dans la région avec un marché adressable d’environ 200 millions de nigérians. L’expansion de Dolidol s’étend aussi vers l’Afrique de l’Est, en rentrant majoritairement dans le capital d’un grand opérateur en Ethiopie, deuxième marché le plus peuplé du continent. Dolidol est également en cours d’acquisition d’un opérateur en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le soudan, la somalie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie …

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Fondée en 1959, Mouka est un fabricant de matelas en mousse de polyuréthane au Nigeria. Il bénéficie d’une forte reconnaissance de sa marque et de ses capacités de fabrication de premier ordre avec 3 usines stratégiquement situées dans le pays. L’entreprise est gérée par une équipe de direction très expérimentée, et dirigée par l’actuel CEO Ray Murphy, qui a contribué à la croissance de l’entreprise au Nigeria depuis son arrivée en 2015.

Saad Berrada Sounni, Président de Palmeraie Holding, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante pour notre entreprise et crée un champion panafricain incontestable du Nord, de l’Ouest et de l’Est du continent, bien placé stratégiquement pour servir au mieux un marché africain en forte croissance.»

Mohamed Lazaar, DG de Dolidol a déclaré : «Dolidol continue de renforcer sa position de leader africain. L’acquisition de Mouka présente une réelle opportunité d’évolution sur un marché structuré avec un potentiel de croissance d’environ 10% annuellement».

Rappelons que dans la cadre de sa diversification transversale, Dolidol est également un opérateur leader sur divers produits destinés à l’industrie automobile, approvisionnant les plus grands constructeurs européens comme Renault et PSA depuis sa base au Maroc, et a récemment démarré l’exploitation d’une usine de recyclage qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams, pour transformer les bouteilles plastiques PET usagées en fibres de polyester. , renforçant son empreinte environnementale et améliorant l’intégration verticale de son activité mousse. Dolidol intervient également, à travers Bois&Co, en tant que leader sur le marché national ainsi qu’à l’export dans le domaine de la menuiserie industrielle (portes, placards et cuisines,) et propose aux professionnels une offre globale clé en main.

Depuis sa prise de participation minoritaire dans Dolidol en 2018, Development Partners International (DPI), le fonds d’investissement de premier plan axé sur l’Afrique a aidé l’entreprise à soutenir sa stratégie de développement, y compris en Côte d’Ivoire, où Dolidol est devenue l’acteur numéro un sur le marché. DPI reste attaché à Dolidol, jouant un rôle déterminant dans cette dernière acquisition.

Avec sa vision stratégique, sa bonne gouvernance et son plan d’institutionnalisation, Dolidol jouit d’une excellente notoriété auprès des institutionnels nationaux et internationaux ce qui lui a permis de nouer des partenariats de confiance auprès des bailleurs de fonds pour le financement de ses projets, comme SFI (Banque Mondiale), Proparco, la BERD …ainsi que de ses partenaires marocains.