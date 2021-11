AVEVA accompagne les industriels du secteur de l'énergie et des services publics pour leur transformation numérique

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Grâce à sa grande expertise sur différents segments du réseau de valeur de l’énergie, AVEVA est à même de répondre aux divers besoins des fournisseurs d’énergie à travers le monde. AVEVA est idéalement positionné pour offrir aux opérateurs énergétiques des solutions de pointe leur permettant de fournir des services sûrs, résilients, durables et efficaces tout en minimisant les risques et en réduisant le coût total des opérations.

Aujourd’hui, les principaux acteurs du secteur de l’électricité et des services publics s’efforcent d’équilibrer le mix énergétique grâce à l’analyse du big data, accélérant ainsi l’adoption du gaz naturel et des énergies renouvelables ; d’optimiser le fonctionnement des centrales en utilisant l’analytique pour réduire les coûts et les émissions tout en maximisant la production économique ; et de développer de nouvelles façons d’interagir avec leurs clients. La vitesse et l’ampleur de la transformation numérique ont un réel impact sur de nombreux secteurs industriels. Le passage au digital est favorisé par une combinaison de technologies allant du cloud, de l’analytique, du mobile, du Machine learning à l’IoT. Utilisées ensemble, ces technologies placent les données et l’intelligence au centre des nouveaux modèles économiques. Les industries, les entreprises et les chefs d’entreprise sont aux prises avec un monde plus volatil et plus complexe, mais qui exige plus d’agilité, plus de rapidité et davantage de compétences digitales.

Bien que les entreprises du secteur de l’énergie progressent en matière de transformation numérique et que nombre d’entre elles ont adopté des technologies que l’on pourrait qualifier de disruptives – telles que l’IA, l’analytique et le Machine learning – beaucoup en sont encore à évaluer et explorer les opportunités. La gamme de solutions industrielles AVEVA couvre le jumeau numérique, la stratégie d’actifs et la gestion de la performance des actifs, ainsi que les travailleurs connectés et les opérateurs mobiles, et est conçue pour favoriser l’accélération digitale et l’utilisation des technologies cloud dans le secteur de l’énergie.

Une expérience éprouvée dans le secteur de l’électricité

AVEVA a démontré ses capacités de co-innovation avec d’importants acteurs mondiaux du secteur de l’énergie et des services publics qui comptent sur les solutions d’AVEVA pour accroître l’efficacité et la sécurité des équipes, améliorer la fiabilité de leurs centrales, réduire les risques, augmenter la productivité et faire progresser la performance globale de l’entreprise grâce à des solutions numériques et dans le cloud.

ENEL, l’un des grands producteurs et distributeurs mondiaux d’électricité et de gaz, a récemment déployé la solution d’analyse prédictive basée sur l’IA d’AVEVA pour piloter ses usines autonomes. Aujourd’hui, les solutions AVEVA permettent à ENEL d’optimiser la performance et la fiabilité de ses actifs et d’améliorer ses performances opérationnelles. Ces solutions ont permis aux équipes d’ENEL de réagir face à la crise sanitaire en passant au télétravail du jour au lendemain, garantissant ainsi la résilience et la fourniture durable de services essentiels.

Au Mexique, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a déployé les solutions AVEVA Smart Grid pour aligner ses actifs, ses opérations et ses équipes sur les normes internationales et fournir une électricité fiable et durable à travers le pays.

Duke Energy, entreprise américaine de distribution d’électricité, a également tiré parti de la solution d’analyse prédictive d’AVEVA pour surveiller de manière centralisée ses actifs de production d’énergie. En diminuant le nombre de défaillances, l’entreprise a économisé 50 millions de dollars, dont 30 millions de dollars US grâce à une seule détection précoce d’événements.

La transformation numérique des acteurs de l’énergie exige résilience et engagement

Le processus de transformation numérique n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Il nécessite d’investir dans les infrastructures et les nouvelles technologies, de changer les mentalités, les politiques publiques et les modèles économiquesmodèle, d’investir dans la formation et de la mise à niveau des compétences des collaborateurs, de développer des normes ouvertes et d’assurer l’interopérabilité. Il est également nécessaire de mettre en place le plus haut niveau de cybersécurité contre les risques potentiels en matière de confidentialité des données et de sécurité des systèmes.

L’environnement macro-économique actuel se révélant particulièrement difficile, il est encore plus crucial pour les fournisseurs d’énergie d’adopter des technologies qui moderniseront les systèmes et process existants pour les propulser dans l’avenir digital. La gamme de solutions d’AVEVA soutient cette approche en offrant aux clients du secteur de l’énergie une vision holistique du cycle de vie des actifs et de la chaîne de valeur. Cela leur permet d’améliorer considérablement la sécurité opérationnelle et d’éliminer les silos d’information entre les systèmes informatiques et opérationnels, tout en améliorant l’efficacité des process collaboratifs.

« La crise sanitaire n’a pas ralenti le rythme du passage au digital du secteur industriel : encore plus d’acteurs de l’industrie énergétique ont réalisé l’importance de bénéficier d’une haute disponibilité des données et d’adopter une approche « cloud-first » pour augmenter l’efficacité, automatiser les process, maximiser la productivité et assurer la continuité en toute circonstance », déclare Evgeny Fedotov, Senior Vice President et Head of EMEA, AVEVA. « Nos solutions aident les entreprises de tout secteur industriel à jouer un rôle essentiel en leur permettant de transformer leurs organisations, grâce à la technologie, pour devenir plus résilientes, fiables et efficaces. Le secteur de l’énergie a entrepris une transformation numérique qui se poursuivra au cours des prochaines années, et c’est cette transformation qui améliore la façon dont l’énergie est produite, distribuée et consommée. »

Pour en savoir plus sur la façon dont AVEVA aident aux entreprises du secteur Energie à mener leur transformation numérique tout au long du cycle de vie des actifs pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des actifs, consultez le Power content hub d’AVEVA.