“Le Silence des dieux”, de Yahia Belaskri : le drame de l’entre-soi

A la Source des chèvres, “village sans jeunesse” à l’orée du désert, l’horizon est morne. Les adultes et les vieillards végètent, peu empressés de “s’inventer”, et profitent de la manne amenée ponctuellement par ceux qui sont partis en ville ou au-delà de la mer. Leur seul lien au monde ? Un car. Mais un jour, le car ne vient plus.

Au troisième jour, en l’attendant, Abdelkrim tombe sur des soldats en armes qui le tabassent. Plus d’école, plus de commerce. La peur s’installe. Abbas le Faune, homme vulgaire et brutal, insinue que cette situation est une punition visant “extirper quelque mauvaise graine”. Ainsi s’enclenche l’engrenage du crime.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

En dix jours, Slimane et Aïcha, Abdelkrim et Badra, Baki et Setti, Djelloul et Rabia se retrouvent pris dans la tourmente infernale et le village à la tranquillité immémoriale se mue en une dictature où l’arbitraire, la fourberie et la servilité règnent. Si tous, maire, imam, commerçants, baissent la tête devant le riche Abbas, seul Ziani, le Fou, résiste. La découverte de ce qui se passe au marabout amène les femmes à relever elles aussi la tête.

Les liens invisibles

Yahia Belaskri s’est inspiré pour ce roman d’un événement qui a eu lieu en Amérique du Sud : la condamnation de tout un village à l’autarcie par le chef d’un groupe armé trahi par un lieutenant qui en était originaire. Le blocage de la route n’est ici que l’élément déclencheur – on apprendra ensuite qu’il n’y a jamais eu de barrage.

L’auteur s’attache à retracer comment le village, de lui-même, bascule dans l’irrationnel et la violence : désignation d’un bouc émissaire, persécution de sa famille, machinations cyniques… Si son propos est politique, c’est plutôt la dimension philosophique qui l’intéresse. Le roman prend la forme d’une tragédie avec des accents très poétiques.

Yahia Belaskri insiste sur le dénuement de la région et les conséquences de cette rude condition de vie sur les personnages : “Nés dans le vent et le sable, ils enduraient par tradition les chemins de la privation. Riches de leur nudité, ils connaissaient l’acceptation du destin.”

“Comment être au monde quand on n’est pas prêt à se délester d’une part de soi ?”

L’enfermement dans ces conditions n’en paraît que plus implacable, mais rend plus nécessaire la révolte. Ziani le Fou, le plus lucide, clame en effet l’absolue nécessité de cultiver les liens humains : “Comment être au monde quand on n’est pas prêt à se délester d’une part de soi ? Être au monde, c’est recevoir l’autre, c’est l’accueillir et lui faire fête puisqu’il est en nous, qu’il est un don.”

Nul ne peut en effet survivre hors de la communauté, et le bannissement vaut condamnation à mort. Dans la scène de désolation finale, l’homme qui revient à la Source des chèvres contemple des individus qui “vivent avec leurs enfers, desséchés et rongés par la culpabilité, conscients de la noirceur de leurs crimes”. Désespéré et lucide, il revient pour enrayer la peur et la haine. Un livre très émouvant.