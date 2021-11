EVO BEAUTY, la beauté et le bien-être made in Canada

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’embarras du choix

À travers le site marchand Evo Beauty, les passionnés de produits cosmétiques et bien-être trouveront leur compte et pourront bénéficier d’une large offre de soins. En effet, Evo Beauty propose aux femmes, hommes et enfants une gamme complète de soins et produits variés tels que : Fruiteen, Herbal Care, Light Blue Shade, Mother’s Care, Néolia, Prévenderm, Revelox, Salon Cosmepro, Sens Ēve, Ur2, X-pur ainsi que V Kosmetik hypoallergéniques et non parfumés proposant des : fonds de teint, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux et lèvres, mascaras, rouges à lèvres, brillants à lèvres, etc.

Un gage de qualité

Evo Beauty possède une influence puissante dans le monde de la beauté grâce à son assortiment varié de produits prestigieux toutes catégories confondues, un service impeccable, un environnement d’achat interactif et son caractère novateur dans lequel aucun compromis n’est fait au détriment de la qualité. Evo Beauty porte une attention particulière aux détails et à la perfection. Tous ses produits sont assujettis à des réglementations canadiennes exigeantes, une éthique scientifique stricte pour satisfaire tous vos besoins par une efficacité prouvée de produits plus sûrs et plus durables.

Innovation et passion

Evo Beauty est animé par l’amour de la beauté, la santé et du bien-être. C’est pourquoi, l’enseigne œuvre sans relâche pour s’assurer d’offrir des produits et des services haut de gamme fiables à des prix les plus compétitifs qui embellissent le mode de vie au quotidien. Ainsi, les consommateurs peuvent accéder librement à une panoplie de soins et peuvent libérer le potentiel de leur beauté tout en prenant soin de leur santé.

De plus, le laboratoire Innovation a toujours constitué l’ADN de Evo Beauty car l’innovation est toujours en constante évolution. Elle représente la progression naturelle de l’esprit d’idéation continu et centré sur le consommateur pour apporter des produits de première qualité toujours plus adaptés dans cette quête d’excellence grâce à son expertise qui cultive sa différence.