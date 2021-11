Lettre ouverte à tous les responsables

Ceci est une lettre, très officielle, de Zakaria Boualem à l’attention de nos responsables de la santé, de la sécurité, du sport, de l’artisanat et de tous les autres, il ne faut vexer personne, bien entendu. Elle est placée ici, charge à cet honorable magazine de la faire suivre dans les plus brefs délais, l’affaire est urgente. Chers Honorables Responsables, Permettez-moi, par la présente, de solliciter de votre haute bienveillance la réouverture des stades sans plus attendre, que Dieu vous glorifie tous. Il ne vous aura pas échappé que depuis presque deux ans, notre football se trouve réduit à des gesticulations maladroites réalisées devant des gradins vides, animés par des invectives verbales souvent peu élégantes, elles-mêmes amplifiées par l’écho épouvantable. C’est un spectacle sinistre, bien sûr, et la VAR, cette ignominie, vient plomber un peu plus ce morne théâtre, qui devient de par…

