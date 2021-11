Covid-19 : la cinquième vague en Europe peut-elle toucher le Maroc ?

Avec une hausse du nombre de cas positifs et des décès pour la septième semaine consécutive, l’Europe traverse la cinquième vague de Covid-19. Russie, Allemagne et Royaume-Uni en tête, la région Europe (61 pays pour l’OMS) est celle qui enregistre le nombre le plus élevé de nouveaux cas. Sur les 3,3 millions de nouvelles infections signalées au niveau mondial, 2,1 millions sont en Europe, selon les chiffres de l’OMS.

Arsenal restrictif en Europe

Déjà dans son évaluation des risques livrée le 12 novembre, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) avait sonné l’alarme. Il avait qualifié la situation de dix pays européens de “très inquiétante”, dix autres étant dans la catégorie “inquiétante”. Dans la même évaluation, trois pays sont…