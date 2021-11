L’Agence urbaine de Casablanca va s’équiper d’un quatrième drone pour ses missions de contrôle

L’AUC cherche un prestataire pour l’acquisition de cet aéronef, qui s’ajoutera aux trois déjà en possession de l’agence, et qui servent au contrôle des quartiers relevant du programme de résorption des ménages résidant dans les bidonvilles du Grand Casablanca.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

“Ces drones ont permis de diminuer significativement les délais de traitement et de la détection des infractions et ont donné aussi des résultats de qualité par l’établissement des documents visuels à très haute définition”, se réjouit l’AUC dans le descriptif de l’appel d’offres, consulté par nos soins. Le nouveau drone devra être équipé de ses accessoires standards, capteur et software de planification et de geotag en mode PKK (Post Processed Kinematic ou cinématique post-traitée). Le prestataire désigné sera également appelé à assurer une formation pilotage hardware et traitement software de cinq jours au profit des agents de l’AUC, ainsi qu’à poursuivre durant quatre jours l’accompagnement technique par mobilisation d’un expert ingénieur géomètre topographe.