Casablanca, Marrakech, Dakhla... nos villes sous haute surveillance ?

Les appels d’offres se font discrètement, s’adressant parfois directement à une short list de sociétés marocaines ou étrangères. Lancés par les wilayas ou les agences et sociétés de développement local pour le compte de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les projets de vidéosurveillance des villes abondent ces derniers mois. À l’image des métropoles mondiales qui surfent depuis une quinzaine d’années sur le concept de “smart city” (“ville intelligente”), et qui tendent désormais vers la “safe city” (“ville sécurisée”), les villes du royaume, encore peu fournies en caméras, veulent se mettre au diapason et font de la protection et de la surveillance des habitants leur cheval de bataille.

Casa smart city

Récemment, c’est l’appel d’offres pour le mégaprojet de surveillance de…