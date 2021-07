Vidéosurveillance : depuis la pandémie, les drones prennent leur envol au Maroc

Rabat, en plein ramadan. Alors que le couvre-feu débute à 20h, quelques citoyens profitent de leurs toits et terrasses pour prendre l’air après le ftour. En cette soirée de mai 2021, un engin volant plane sur la kasbah des Oudayas, quartier historique de la capitale. Par engin volant, on entend évidemment un drone, reconnaissable à ses “bras” multiples, ses hélices et ses capteurs qui lui permettent de survoler les habitations, stagnant au-dessus de certaines d’entre elles puis continuant sa course dans le quartier. Qui est aux commandes ? Quelles images retient-il ? On ne le saura pas. Toujours est-il que ce vol robotique au-dessus de nos têtes provoque la désagréable sensation d’être surveillés de près.

Objets volants identifiés

