Milwaukee Blues, de Louis-Philippe Dalembert: Drame universel

Depuis ce jour funeste de 2020, le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses cauchemars sont habités de visages noirs hurlant » Je ne peux plus respirer « . Jamais il n’aurait dû appeler le numéro d’urgence pour un billet de banque suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d’un policier. Alors que tout le destinait à devenir une star du football américain.

La force de ce livre, inspiré à Louis-Philippe Dalembert par ce drame qui a bouleversé l’opinion au-delà des Etats-Unis, c’est de brosser de façon poignante et tendre le portrait d’un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot.

«Milwaukee blues»

«Milwaukee blues»

Louis-Philippe Dalembert

Milwaukee Blues, de Louis-Philippe Dalembert, éditions Sabine Wespieser (2021). Finaliste du prix Goncourt 2021. Commandez ce livre au prix de 262 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60