L’éternel fiancé, de Agnès Desarthe: Vivre à tout prix

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d’amour entre deux enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer la mort d’une mère, une exposition d’art contemporain, un mariage pour rire, une journée d’été à la campagne ou la vie secrète d’un gigolo.

Conjurer l’oubli : tel nous apparaît l’un des sens de ce roman animé d’une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation. Œuvre majeure d’une romancière passionnée par l’invention des formes, L’Eternel Fiancé confirme son exceptionnel talent.

«L'éternel fiancé»

L’éternel fiancé, de Agnès Desarthe, éditions de l’Olivier (2021). Sélection Goncourt 2021. Commandez ce livre au prix de 237 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60