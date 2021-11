Parle tout bas, de Elsa Fottorino: Après le viol, la vie

Douze ans après les faits, à la faveur d’autres enquêtes, un suspect est identifié : cette fois, il y aura bien un procès. Depuis, la narratrice a continué à vivre et à aimer : elle est mère d’une petite fille et attend un deuxième enfant.

Aujourd’hui, en se penchant sur son passé, elle comprend qu’elle tient enfin la possibilité de dépasser cette histoire et d’être en paix avec elle-même. Elsa Fottorino livre ici un roman sobre et bouleversant, intime et universel, qui dit sans fard le quotidien des victimes et la complexité de leurs sentiments.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

«Parle tout bas»

Elsa Fottorino 188 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Parle tout bas, de Elsa Fottorino, éditions Mercure de France (2021). Sélection Goncourt 2021, Fémina 2021 et Prix Temps Retrouvé 2021. Commandez ce livre au prix de 188 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60