Comment se préparer à étudier en Chine

Il est vrai que de plus en plus d’étudiants marocains demandent des renseignements sur les cursus universitaires en Chine. C’est l’une des destinations les plus attrayantes parce que les programmes universitaires sont riches et que le coût de la vie y est intéressant par rapport à l’Europe ou au Canada”, avance Mehdi El Ihsani, directeur de la Foreign Universities Scholarships and Admission Assistant Agency (FUSAAA), dont le siège est à Rabat.

La FUSAAA est une société de conseil spécialisée dans l’orientation des élèves désirant poursuivre leurs études dans l’Empire du Milieu. À l’instar de Campus France pour les étudiants souhaitant tenter leur chance dans l’enseignement supérieur hexagonal, la structure propose un accompagnement et un suivi de toutes les formalités administratives — demande de visa, réservation de vol à destination de la ville souhaitée, mais aussi gestion des bourses.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Dans le cadre d’un accord de coopération liant le royaume et la République populaire de Chine, les étudiants marocains peuvent en effet bénéficier d’aides financières, destinées en priorité à ceux candidatant pour un master ou pour un doctorat.