Restrictions sanitaires : Zakaria Boualem au bout du rouleau?

Deux semaines après la mise en place du pass vaccinal, voici un petit état des lieux, proposé par Zakaria Boualem. Précisons avant d’aller plus loin qu’il s’agit du ressenti de notre héros, basé sur ses pérégrinations et ses observations personnelles. Il n’y a aucune rigueur dans cette démarche, mais vous feriez preuve d’une mauvaise foi extraordinaire si vous veniez à lui reprocher ce manque, vous qui ne l’exigez même pas des plus hautes instances du MarocModerne. Voici donc le bilan, et merci de ne plus l’interrompre, s’il vous plaît. On a réclamé à Zakaria Boualem le pass vaccinal à cinq reprises dans la semaine, à l’entrée de grands magasins ou d’une agence bancaire. La première fois, l’agent de sécurité l’a laissé passer alors qu’il farfouillait dans son téléphone. Les trois autres fois, il est également passé après que ledit agent a jeté un œil morne sur l’écran que le Guercifi lui tendait. Il aurait pu s’agir d’une application de score de matchs de foot ou d’une photo de son cousin du Danemark que l’effet aurait été le même. La…

