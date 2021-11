Le Maroc s’engage à ne plus construire de nouveaux projets de production d’électricité au charbon

Mercredi tard le soir, la première grande annonce de la COP26 tenue à Glasgow, en Écosse, est tombé. Dans une déclaration commune lors de ce grand raout climatique, 190 pays et organisations ont accepté de ne plus financer de centrales à charbon pour produire leur électricité. “Une fin du charbon en vue”, selon la présidence de la COP26, qu’une coalition de dix-huit pays supplémentaires s’est engagée à appliquer à l’horizon 2030-2040. De grands pays impliqués dans le secteur comme l’Australie, la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Japon ou la Russie manquent toutefois à l’appel et ne font pas partie des signataires. Différents observateurs internationaux ont par ailleurs inclus dans la liste des pays engagés le Maroc, grand bastion charbonnier du continent. Bien qu’il n’en soit rien, du moins sur ce dernier volet.

Dave Jones

