Reportage : Pass vaccinal, jour 1

Jeudi 21 octobre, Casablanca. Dans les cafés du centre-ville, bondés de jeunes salariés et étudiants durant la pause déjeuner, le pass vaccinal est au cœur de toutes les discussions. Pourtant, en ce premier jour de sa mise en application, aucune vérification n’a été effectuée pour accéder aux cafés en question. “Nous ne nous attendions pas non plus à ce qu’on nous le demande”, nous déclare un client. “Je viens ici chaque jour, à la même heure, ça aurait été bizarre que le serveur me le demande, je ne suis pas à l’aéroport”. Le serveur, lui, semble à peine se soucier de cette nouvelle mesure.

“Personne ne nous a rien dit”,…