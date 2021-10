Les décisions prises à la dernière minute et la liberté de contaminer

Tu es un peu déboussolée. Tu ne comprends plus grand-chose au fonctionnement du monde qui t’entoure en ce moment. Techniquement c’est l’automne. En pratique, tu crèves de chaud. Ce mois d’octobre a eu des journées aussi transpirantes que certains mois d’août poisseux. Il y a eu des mardis qui se sont étalés comme de trop longs dimanches. Le pass vaccinal a été mis en place. Tu ne sais pas exactement où et comment. Tu ne sais pas exactement dans quelle mesure les contrôles vont être effectués. Tu n’as pas très bien compris si ton neveu de treize ans est déjà concerné. Tu ne sais pas si tu peux voyager mais tu sais que les vols à destination et en provenance de certains pays sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Avant de penser à voyager, tu aimerais commencer par savoir quels sont les endroits dans ton quartier où le pass vaccinal est exigé. On ne peut pas dire que ce soit très clairement expliqué. C’est même plutôt un peu confus. En revanche, ce qui n’est pas confus du tout, c’est la…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail