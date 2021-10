Programme gouvernemental : l'État social, réalité ou chimère ?

Le 11 octobre, le nouveau Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présenté devant les deux chambres du parlement son programme gouvernemental, en présence de ses ministres, nommés le 7 octobre par Mohammed VI. L’occasion, pour le patron de l’Exécutif, Aziz Akhannouch, de dérouler sa feuille de route pour les cinq prochaines années, basée sur trois axes, cinq principes et dix engagements. Avec un seul mot d’ordre : poser les jalons d’un Etat social. “La politique sociale du gouvernement repose sur la contribution au renforcement des piliers de l’État social à même d’assurer une réelle égalité des chances à tous les citoyens et de valoriser le capital humain du royaume”, a déclaré Aziz Akhannouch devant les nouveaux élus de la nation.

Son gouvernement, poursuit-il, est “bien conscient que sa mission principale est de renforcer les piliers de l’Etat social et de valoriser le capital humain du royaume et travaillera avec dévouement afin de préserver sa dignité, consacrer ses droits et assurer les conditions de son…