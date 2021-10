Gouvernement Akhannouch : des portefeuilles clés pour les femmes

On est certes loin de la parité, mais l’annonce en a surpris plus d’un. Sur vingt-quatre portefeuilles ministériels du gouvernement Akhannouch, sept — et non des moindres — ont été attribués à des femmes. Des ministères stratégiques à l’instar de ceux de l’Économie et des Finances, du Tourisme ou encore de la Santé, et un progrès par rapport au précédent gouvernement, qui n’en comptait que quatre.

Un chiffre encourageant

“Sept femmes ministres dans des secteurs importants et non pas à des postes de subalternes (…) bon courage à elles”, a immédiatement salué la biologiste et essayiste féministe Asmaa Lamrabet dans un post Facebook. Même engouement de la part de la présidente du…