Pause_R, votre nouveau podcast pour “prendre le temps des savoirs”

Près d’un an après le lancement du pôle podcast de TelQuel, la famille s’élargit. Pause_R (R pour “recherche”), le podcast des savoirs, proposera chaque mois un temps d’arrêt sur les grandes problématiques du monde contemporain.

“Nous avons toujours œuvré à travers notre politique de recherche à HEM pour une mise à disposition de nos travaux au-delà des cercles d’initiés et des experts. Et justement, l’idée de ce podcast est de rendre l’univers de la recherche accessible au grand public”, explique Driss Ksikes, professeur à HEM et directeur de Economia.

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), en tant que premier réseau universitaire au monde, soutient ce podcast, car “le rôle de l’AUF est notamment de contribuer à la diffusion des savoirs, à la promotion de la connaissance. Pour mettre en œuvre cette mission, elle doit mobiliser différents canaux de transmission, le podcast est aujourd’hui l’un de ceux qui contribuent à la démocratisation des savoirs”, précise Danielle Pailler, directrice régionale de l’AUF Maghreb.

En adoptant un langage ouvert et à la portée de tous, Pause_R s’adresse également aux étudiants. D’une durée d’environ trente minutes, le podcast sera diffusé le 15 de chaque mois sur le site telquel.ma, les serveurs de streaming comme Apple podcasts, Google podcasts ou encore Spotify, et repris par les plateformes du centre de recherche de HEM, economia.ma ainsi que de l’AUF.

Première thématique abordée : la constitution et l’émergence des classes moyennes dans le monde et au Maroc. Murtada Calamy recevra Kamal Mesbahi, professeur d’économie et de sciences de gestion à l’université de Fès, et Michel Peraldi, directeur de recherche à l’Iris (CNRS/EHESS).

“Nous sommes fiers de ce partenariat qui réunit les expertises universitaires, éditoriales et l’innovation à travers le format podcast, tout cela au service de la propagation des savoirs”, déclare Zakaria Choukrallah, responsable développement digital chez TelQuel.

Pour Landry Benoit, rédacteur en chef audiovisuel, “Pause_R est un podcast qui était naturellement ancré dans l’ADN de l’hebdomadaire. Prendre le temps des savoirs sera désormais simple : un clic, chaque mois, sur Pause_R”.