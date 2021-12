[Pause_R] Les multiples facettes de la résilience

Mot en vogue depuis le début de la crise Covid, “résilience” est largement utilisé aujourd’hui dans tous les domaines. En psychologie, il désigne la capacité de surmonter un traumatisme et/ou de continuer à se construire dans un environnement défavorable. Mais le terme, à force d’être entendu, a perdu de son sens.

Dans ce troisième épisode de Pause_R, trois chercheurs tentent de retrouver la définition originelle du mot “résilience” et quelques-unes de ses applications possibles.

Murtada Calamy reçoit Zakaria Rhani, anthropologue et biologiste, professeur à l’université Mohammed-V de Rabat, et Manal El Abboubi, également professeure dans la même université, chercheuse associée à Economia et à l’université de Liège en Belgique. Elle est aussi vice-présidente de l’Observatoire marocain de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Enfin, Karima Kadaoui, cofondatrice et présidente exécutive de la fondation communautaire Tamkeen pour le développement humain, est également l’invitée du podcast de mise à disposition des savoirs. Son initiative tangéroise, de terrain, prend déjà des proportions régionales et a suscité un intérêt national.

Tous trois nous proposent de chercher au sein de la culture marocaine les outils d’une reprise psychologique et économique, à la fois possible et durable. Prenons le temps de les écouter.