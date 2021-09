La rentrée scolaire confirmée pour le 1er octobre en présentiel, le distanciel en option

Dans un communiqué publié ce 30 septembre, le ministère l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a confirmé la date de la rentrée scolaire pour le 1er octobre.

Il précise par ailleurs que l’enseignement se fera en présentiel pour tous les cycles et tous les niveaux, et que le distanciel reste une option pour les étudiants qui le souhaitent.

Une décision motivée, selon la même source, par la réussite de la campagne de vaccination des 12-17 ans et de la forte mobilisation des parents et des élèves dans ce sens, en plus de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le pays.

Le ministère appelle tout de même les établissements scolaires, les enseignants et les élèves à maintenir le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières pour éviter tout aggravement de la situation.