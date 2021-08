Le ministère de l’Éducation nationale publie la liste des centres de vaccination pour les 12-17 ans

Quelques jours avant la rentrée scolaire, qui doit se tenir le 10 septembre, le ministère de l’Éducation nationale a publié la liste de tous les établissements scolaires qui accueilleront la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans. L’opération débutera mardi 31 août.

Au total, 420 centres sont mis à disposition des parents d’élèves et de leurs enfants dans toutes les régions du royaume, a indiqué le directeur de la Coopération et de la promotion de l’enseignement scolaire privé chargé de la vie estudiantine, Aziz Nahya, sur les ondes de RIM Radio.

Les établissements proposeront soit le vaccin Sinopharm, soit le vaccin Pfizer, dont l’utilisation chez la tranche d’âge 12-17 ans a été récemment validée par le comité scientifique de vaccination anti-Covid.

Lors de l’annonce du lancement de la campagne de vaccination des jeunes, les ministères de la Santé et de l’Éducation ont incité les parents à y participer et à accompagner leurs enfants se faire vacciner dans l’établissement le plus proche de leur lieu de résidence.

Selon Aziz Nahya, la prise de rendez-vous n’est pas nécessaire pour bénéficier de la vaccination et les élèves peuvent se faire vacciner où qu’ils se trouvent actuellement, “durant la période qui reste des vacances”. L’opération est volontaire et “il n’est pas envisageable que la présentation du pass vaccinal devienne obligatoire pour les élèves afin de bénéficier de l’enseignement présentiel”, selon Aziz Nahya.

Des unités mobiles seront par ailleurs déployées dans les zones rurales pour atteindre un maximum d’élèves, ont précisé les deux ministères.

Le Maroc a enregistré 8 décès parmi les enfants et 117 cas critiques qui ont nécessité leur transfert vers des services de réanimation en raison du Covid-19 au cours du mois d’août, a rappelé M. Nahya.

(avec MAP)