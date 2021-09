Dans la bibliothèque de Omar Berrada

L’écrivain, curateur et directeur de la bibliothèque Dar al-Ma’mûn à Marrakech présente aux lecteurs de TelQuel quatre de ses livres coup de cœur.

1. “Khams raqasat fi l-yawm”, de Fatima Zohra Rghioui

“L’écriture de Fatima Zohra Rghioui est envoûtante. Chaque nouvelle de ce livre contient en germe un roman, à moins que ce ne soient des romans réduits, débarrassés de leurs fioritures. Rghioui sait qu’un détail bien choisi en dit plus qu’une longue description. Elle a le courage de montrer sans complaisance l’effet qu’ont sur les individus les inégalités de classe et de genre qui structurent notre société. Elle n’y sacrifie pas pour autant la grâce d’une écriture qui vous brise le cœur sans cruauté, qui vous enchante sans fausses promesses. J’ai connu le travail de Rghioui grâce à Latifa Baqa ; avec d’autres, elles font briller l’art de la nouvelle en langue arabe, un des genres les plus vivants de la littérature marocaine.” Khams raqasat fi l-yawm, Fatima Zohra Rghioui – Dar Fada’at, 2010

2. “L’Apocalypse arabe”, de Etel Adnan

…