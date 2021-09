Nabila Rmili-Taoufik Kamil, le power couple à la tête de Casablanca

Nabila Rmili (RNI) a été élue maire de Casablanca ce lundi 20 septembre. L’adjointe au maire sortant, Abdelaziz El Omari (PJD), a obtenu la confiance de 105 élus sur les 131 du conseil de la ville. Loin derrière, son poursuivant Abdessamad Haiker (PJD) n’a remporté que 18 voix. L’alliance RNI-PAM-Istiqlal (90 sièges sur 131) a presque tout raflé dans la capitale économique. Résultat, le trio peut se répartir les dix strapontins du bureau de la maire tout juste élue, sans l’entrave d’un parti tiers.

à lire aussi Qui est Nabila Rmili, la nouvelle maire de Casablanca ?

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Dans cette distribution d’ensemble, quatre femmes et six hommes issus du trio se sont attribués les titres de maires-adjoints. Et le troisième d’entre eux s’appelle Taoufik Kamil. L’homme a plusieurs casquettes en politique et dans le monde des affaires. Mais il est surtout l’époux de la nouvelle maire….