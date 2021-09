Omar Moro du RNI élu à la tête de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Seul candidat à la présidence de la région, Omar Moro a remporté 56 voix sur les 63 membres du conseil, tandis que 4 membres se sont abstenus.

Cette session a également été l’occasion d’élire les huit vice-présidents du Conseil de région. Il s’agit de Abdellatif El Ghalbzouri (Parti authenticité et modernité/PAM), Rafik Belqorchi (Parti de l’Istiqlal/PI), Taoufik El Bourech (Rassemblement national des indépendants/RNI), Larbi Lamharchi (PAM), Rafiaa El Mansouri (PI), Hikmat Chelaf Hamoud (RNI), Mohamed Zemmouri (Union constitutionnelle/UC) et Jihane Khettabi (PAM).

Par ailleurs, Mohamed Soussi Naimi (PI) a été élu secrétaire du conseil, tandis que Hafid Ahtit (RNI) a été élu secrétaire adjoint.

S’exprimant à cette occasion, Omar Moro a affirmé la détermination du Conseil “à être au service des habitants sur un pied d’égalité, dans tout le territoire de la région”, soulignant que “le Conseil veillera à réussir les défis nationaux et régionaux, et à donner une forte impulsion et un nouveau souffle pour un développement territorial durable et inclusif, avec la nécessité de prospecter les perspectives de mise en œuvre du Nouveau modèle de développement, de réussir le pari de la régionalisation avancée, et d’accompagner le Schéma régional d’aménagement du territoire”.

“Il est nécessaire de déterminer les besoins réels des citoyens, et d’œuvrer d’arrache-pied pour assurer l’équilibre entre les préfectures et provinces de la région et parvenir à l’équité territoriale, en misant sur les compétences locales, les spécificités de chaque province, ainsi que la position géographique de la région en tant que pont entre les continents africain et européen”, a-t-il précisé.

Pour réussir ce pari, Omar Moro a fait savoir que “le Conseil misera sur ses ressources ainsi que les compétences de ses cadres administratifs, tout en adoptant une action participative constructive avec les institutions, les administrations, les conseils élus, les instances consultatives régionales et l’ensemble des acteurs concernés par le développement régional dans toutes ses dimensions”.

Le Conseil régional comprend 63 membres représentant les préfectures de Tanger-Assilah et de M’diq-Fnideq, ainsi que les provinces de Tétouan, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Chefchaouen et d’Al Hoceima.

Le RNI est arrivé en tête des élections régionales à Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 18 sièges, suivi du PAM avec 14 sièges, du PI avec 13 sièges, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 8 sièges, de l’UC avec 7 sièges et du Parti de la justice et du développement (PJD), du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et du Mouvement populaire (MP) avec un siège chacun.

