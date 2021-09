Wassim Nasr : “Les talibans n’ont pas changé, mais ils ont appris à faire de la politique”

Des années de recherche, de prises de contact et d’entretiens avec différents protagonistes de la scène jihadiste internationale ont notamment permis à Wassim Nasr, de publier en 2016 État islamique, le fait accompli.

Les talibans viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan. Qui sont-ils ?

Les bouleversements politiques et stratégiques opérés en Afghanistan, le rôle des talibans et les relations ambivalentes qu’ils entretiennent avec d’autres organisations, l’implantation de l’état islamique dans la région… le journaliste décrit et analyse les dessous des récents événements qui ont agité – souvent de manière dramatique – le pays qui s’appelle désormais l’Émirat islamique d’Afghanistan.

Ce sont toujours les mêmes. Les talibans n’ont pas changé, d’ailleurs, les figures principales sont restées. Celui qu’on a vu sur la scène politique, c’est le mollah…