Chergui, la revue marrakchie qui ne manque pas de souffle

Un numéro zéro, deux numéros numérotés : en vert bouteille, en rose bonbon ou en jaune soleil, l’équipe de la revue Chergui, pilotée depuis l’espace d’art “Le 18, Derb El Ferrane” à Marrakech par Laila Hida, souffle le chaud et la fraîcheur sur le domaine des arts. Initiée dans le prolongement de la plateforme DABAPHOTO dans sa quatrième édition en 2018, Chergui a pris son essor, se donnant à chaque livraison un thème. Un fil conducteur: faire entendre des histoires inédites, dans trois langues, arabe, français et anglais, en texte ou en image, photo, dessin ou carte à l’appui. Et explorer l’espace, les espaces. Régions, patrimoine et potentialités imaginaires.

Contre les “vies en berne”

Le galop d’essai, c’était avec les textes de Omar Radi et de Kaouthar Oudhriri, qui allaient à la rencontre de l’Oriental. Les “Histoires de l’Est” du premier et “L’image contre l’abandon” de…