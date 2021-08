Élections 2021 : Tafra lance une plateforme pour mieux connaître les candidats et les partis

Moins de dix jours avant les élections législatives, régionales et communales, qui se tiendront le 8 septembre, l’association Tafra, qui vise à faciliter l’accès aux informations relatives aux institutions politiques marocaines, vient de lancer la plateforme Nkhtar 2021.

“Il s’agit d’une plateforme non partisane, permettant aux citoyens de mieux connaître les candidats et les partis qui les représentent et d’exprimer leurs attentes à travers un forum dédié, mais aussi aux partis de présenter leurs programmes et candidats, indique l’association ce lundi 30 août dans un communiqué. Tafra met ainsi à disposition des électeurs des informations précises sur les candidats qui veulent remporter leurs voix, et aux partis des outils pour mieux comprendre les attentes des électeurs.”

“Trouve ton parti”

En plus de présenter les principaux partis candidats aux élections de 2021, notamment leurs programmes et leurs candidats, Tafra propose aux citoyens de découvrir de manière ludique les partis politiques les plus proches de leurs opinions à travers un mini-jeu intitulé “Trouve ton parti”.

À travers une série de questions basées sur les programmes des partis politiques ayant bien voulu se prêter au jeu, les internautes peuvent découvrir quel parti se rapproche le plus de ce qu’ils souhaitent pour l’avenir politique, économique et social du Maroc, notamment matière d’éducation et de santé.

Les données publiées par Tafra ont été obtenues après avoir proposé un partenariat à tous les partis politiques candidats aux élections. La plateforme est ainsi directement alimentée par les partis ou par des informations disponibles publiquement, précise l’association, et la liste des candidats sera mise à jour au fur et à mesure que seront disponibles de nouvelles informations.