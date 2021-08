Faudra-t-il bientôt montrer un pass vaccinal pour aller au restaurant ?

Couvre feu à 21 heures, restriction des déplacements entre les villes… et bientôt extension du pass sanitaire ? L’utilisation de ce justificatif vaccinal dans les restaurants, cafés et autres lieux clos semble de plus en plus probable dans le royaume. Une instauration qui devrait dépendre de l’évolution de la situation sanitaire à la suite des nouvelles mesures, mais la volonté du gouvernement de vacciner massivement pourrait faire pencher la balance vers l’utilisation du pass.

“Ça va finir par arriver”

“Utiliser le pass vaccinal, c’est contrôler la propagation du virus. Selon moi, il faut l’étendre au milieu de l’entreprise, aux salles de sport, aux restaurants…”, affirme Tayeb Hamdi, médecin et président du Syndicat national de médecine générale. Depuis quelques semaines, le nombre de cas positifs ne cesse d’augmenter, tout comme le taux d’occupation des lits de réanimation qui a franchi…