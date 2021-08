Aux environs de Casablanca, un nouveau vaccinodrome "smart" et "intégré" pour accélérer la vaccination

Un QR code et un dépistage rapide avant d’aboutir à une piqûre la mieux gérée possible. Ce mercredi 4 août, c’est un vaccinodrome d’un nouveau genre au Maroc qui est sorti de terre à Errahma, dans la périphérie de Casablanca. Sur près de 2.200 mètres carrés, ce site érigé “en six jours”, comme nous l’a-t-on répété fièrement, se veut être l’un des centre névralgiques de la vaccination et, d’une certaine façon, une riposte rapide à la hausse des contaminations au Covid-19, constatée ces dernières semaines. En fin de journée, ce même mercredi, le Maroc enregistrait 10.603 nouvelles infections ainsi que 66 nouveaux décès. Gardé secret ces derniers jours, le site n’a ouvert ses portes qu’à quelques médias, ainsi qu’à…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail