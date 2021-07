Anoual, un siècle plus tard : sur les traces d’Abdelkrim El Khattabi

Vendredi 16 juillet 2021 à Driouch. L’été bat son plein. C’est au siège de cette subdivision de l’Oriental qu’a eu lieu la commémoration du centenaire de la bataille d’Anoual. L’événement a pris une dimension officielle à la fin des années 1970 sous la houlette du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération (HCAR). Jusqu’à très récemment, il donnait lieu à des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants opposés à la manière de le commémorer. C’était notamment le cas en 2013 et en 2014. Une “falsification de l’histoire” qui “tente d’oblitérer la mémoire collective des Rifains”, selon les détracteurs. À une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Driouch, les tribus rifaines coalisées autour de Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi…

