Entre Imsouane et Taghazout, trois escales pour un séjour alliant surf et yoga

Qu’ont le yoga et le surf en commun ? Pourquoi tant de retraites se font autour de ce binôme sportif ? C’est parce que leur complémentarité a prouvé pléthore de bienfaits pour le corps. En effet, si la pratique du yoga, outre de réveiller les muscles, permet une connexion certaine aux éléments qui nous entourent, celle du surf possède les mêmes propriétés. Le yoga (sous une forme dynamique) est une préparation physique très adaptée au surf, commençant par l’équilibre puis la concentration et enfin la maîtrise du corps et des éléments — ici l’océan — dans lesquels il évolue. Un yoga plus doux, axé sur l’étirement et la respiration, permettra lui de récupérer après une session sur les vagues et d’éviter toute courbature. Dans cette optique, plusieurs adresses dédiées au surf ont ajouté à leur proposition le yoga afin de coller à cet usage…

