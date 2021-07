L’équipe Qitab.ma a décidé, pour cet été, vous offrir la possibilité d’acquérir un pack de lecture sur des thèmes variés. Ces ouvrages pourront combler les attentes de ceux d’entre vous qui désirent passer l’été devant la mer ou en montagne ou simplement rester chez eux.

«Pack "Soigner son corps et son esprit"»

Français 220 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

On n’est jamais mieux soigné que par soi-même, de Dr Frédéric Saldmann : Le poids, le stress, le sommeil, l’hygiène protégeant des infections… vous apprendrez à les gérer. Au moindre problème relatif à la sexualité, la solution surgira, simple et évidente. Une chose est sûre : après m’avoir lu, quelque chose en vous aura été bouleversé !

La responsabilité, l’engagement et la culpabilité, de Lise Bourbeau : Après son best-seller Ecoute ton corps , qui a permis à des millions de personnes d’améliorer leur qualité de vie, Lise Bourbeau répond à toutes les questions et propose des outils pratiques et concrets pour aborder la responsabilité, la difficulté à s’engager, la compréhension de tout ce qui nous arrive dans la vie…

Comment concrétiser tous ses désirs ? Ouvrage collectif : Les plus grands auteurs du développement personnel et spirituel au monde sont réunis dans cet ouvrage unique pour vous transmettre les clés pratiques issues de leurs enseignements et répondre à une question essentielle : comment concrétiser tous ses désirs?

Commandez ce pack au prix de 220 DH au lieu de 243 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60