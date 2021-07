Le parcours des tyrans, la folie des grandeurs racontée par Peter Dinklage

Fous, obsessionnels, narcissiques, monomaniaques, excentriques, avides de contrôle… et bien d’autres traits. La série Le parcours des tyrans, fraîchement débarquée sur Netflix, revient sur l’histoire des plus grands dictateurs qui ont marqué le XXe siècle et dissèque leur mode de fonctionnement ainsi que leur psychologie.

Peter Dinklage offre un traitement ludique sur les stratagèmes de ces personnes au destin “d’exception”

Façonner son image : les cas Hitler et Staline

En rassemblant plusieurs spécialistes et des images d’archives inédites ponctuées par des animations, le comédien Peter Dinklage (Tyrion Lannister dans Game of Thrones) devient producteur et narrateur, et offre un traitement ludique sur les stratagèmes de ces personnes au destin “d’exception”. L’intrigue tourne autour d’un livre, appelé Manuel des tyrans, qui renfermerait les maximes secrètes ayant éclairé la majorité de ces despotes afin qu’ils puissent exercer leur emprise sur les différentes populations sous leur joug.

Le premier épisode démarre sur l’histoire d’un peintre qui…